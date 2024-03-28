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Зима не хочет отпускать Приморье: синоптики рассказали о погоде в выходные дни

В последние дни марта ожидается неустойчивая погода.

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 93% 758 мм рт. ст. +9°
Источник: PrimaMedia.ru

Над большей частью северо-востока Приморья в субботнюю ночь, 30 марта, ожидается прохождение циклон, осадки придутся на центральные и северо-восточные части региона. Ожидается, что в некоторых районах усилится западный ветер, и дороги будут покрыты гололедицей. Температура упадет в пределах 0…-6°C, сообщает ИА PrimaMedia.

Как уточнили синоптики портала «Примпогода», 30 марта осадки выпадут в основном на севере. Вихрь переместится в Хабаровский край, и тогда температура в Приморье поднимется от +9°C на юге до +2°C на севере.

В ночь на воскресенье регион окажется во власти ложбины высотного давления, в некоторых местах будет идти небольшой снег. Изменений минимальной температуры не ожидается. По заявлениям синоптиков днем ложбина покинет край, а снег на большей территории прекратится за исключением севера края. По сравнению с субботними значениями температура воздуха в воскресенье повысится на 2−5 градусов.

Во Владивостоке, по заверению синоптиков, субботним днем температура поднимется до +5…+8°C, в воскресенье ожидаются потепления. Также не исключены осадки.

Воскресная погода в дальневосточной столице ожидается без осадков, с западным и северо-западным порывистым ветром. Ночью температура воздуха составит 0…-2°C.