Зима не хочет отпускать Приморье: синоптики рассказали о погоде в выходные дни

В ночь на воскресенье регион окажется во власти ложбины высотного давления, в некоторых местах будет идти небольшой снег. Изменений минимальной температуры не ожидается. По заявлениям синоптиков днем ложбина покинет край, а снег на большей территории прекратится за исключением севера края. По сравнению с субботними значениями температура воздуха в воскресенье повысится на 2−5 градусов.