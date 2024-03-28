В Омске меняют режимы работы светофоров на Левобережье

Как рассказали в четверг, 28 марта 2024 года, в пресс-службе омского департамента транспорта, с 24 марта на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева была существенно изменена пофазная схема организации дорожного движения. В ходе обследований, проведенных 24 и 25 марта, выяснилось, что нужна дополнительная корректировка светофорного объекта как для транспортной фазы, так и для пешеходной.
По словам замдиректора департамента транспорта Марины Расторгуевой, с 26 марта увеличено время работы зеленого сигнала светофора для машин, двигающихся по улице Дмитриева от улицы Крупской, и пешеходов, пересекающих улицу Дмитриева в районе магазина и улицы 70 лет Октября.
В дептрансе рассказали, что до 30 марта планируется сократить время ожидания и увеличить время разрешающего сигнала для пешеходов при пересечении ул. Дмитриева в районе дома № 12 по ул. 70 лет Октября.
Кроме того, по результатам регулярных обследований ключевых пересечений Левобережья до конца марта будет выполнена корректировка режима работы светофора на пересечении улиц Перелета и Степанца, что, как предполагается, позволит увеличить пропускную способность улицы Перелета при движении от улицы Крупской в утренний час пик и от улицы Ватутина в вечерний час пик. При этом поворот с улицы Перелета на улицу Степанца в направлении улицы Туполева станет безопасней, так как будет выполняться без конфликта со встречным направлением.