В Омске меняют режимы работы светофоров на Левобережье

Кроме того, по результатам регулярных обследований ключевых пересечений Левобережья до конца марта будет выполнена корректировка режима работы светофора на пересечении улиц Перелета и Степанца, что, как предполагается, позволит увеличить пропускную способность улицы Перелета при движении от улицы Крупской в утренний час пик и от улицы Ватутина в вечерний час пик. При этом поворот с улицы Перелета на улицу Степанца в направлении улицы Туполева станет безопасней, так как будет выполняться без конфликта со встречным направлением.