Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судоремонтный и судостроительный кластер запустят в Приморье в 2024 году

В Приморье создадут промышленный кластер в сфере судостроения и судоремонта. Его ключевыми производителями станут судостроительный комплекс «Звезда» и компания «Кораблестроение и композиты».

Источник: Минпромторг Приморского края

Об этом сообщили на совещании под руководством зампредседателя правительства края Николая Стецко.

Министр промышленности и торговли Приморья Серей Калитин в своей презентации подчеркнул, что основными предпосылками создания такого кластера являются наличие в крае производственных мощностей и компетенций в области судостроения и судоремонта, образовательной и научной базы, а также спрос на строительство и ремонт судов, развитие производств изделий и комплектующих.

«Наша цель — привлечение в отрасль инвестиций и увеличение объемов производства, развитие в крае производства изделий и комплектующих для судостроения и судоремонта, в том числе, фигурирующих в различных перечнях импортозамещения. Кроме того, при формировании кластера мы учитываем необходимость расширения действующих и формирование новых кооперационных связей не только между предприятиями отрасли, но и с включением предприятий иных сфер, получение государственной поддержки», — проинформировал министр.

По его словам, промышленный судоремонтный и судостроительный кластер в Приморье намерены запустить уже в 2024 году. Его ключевыми производителями конечной продукции станут судостроительный комплекс «Звезда» и ООО «Кораблестроение и композиты», отмечает пресс-служба краевого кабмина.

экономика