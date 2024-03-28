Судоремонтный и судостроительный кластер запустят в Приморье в 2024 году

«Наша цель — привлечение в отрасль инвестиций и увеличение объемов производства, развитие в крае производства изделий и комплектующих для судостроения и судоремонта, в том числе, фигурирующих в различных перечнях импортозамещения. Кроме того, при формировании кластера мы учитываем необходимость расширения действующих и формирование новых кооперационных связей не только между предприятиями отрасли, но и с включением предприятий иных сфер, получение государственной поддержки», — проинформировал министр.