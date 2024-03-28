Уличное освещение переведено на летний режим работы

Диспетчеры центра управления сетями руководствуются не только графиком, но и уровнем фактической освещенности, который показывают специальные датчики. Когда он достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отклониться от графика из-за ухудшения погодных условий. Например, если начался снегопад или день пасмурный, освещение включат раньше.