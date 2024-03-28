Газ, отопление и свет отключат на трех улицах Нижнего Новгорода 28 марта

Отопление, газ и электричество отключат в Нижнем Новгороде на трех улицах 28 марта. Отключения запланированы в Нижегородском, Московском и Ленинском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.
На улице Костина, 6/1 с 9 до 15 часов не будет электричества. В домах № 11 и 13 на улице Красных Зорь временно отключат газ — голубого топлива не будет с 9.30 до 17 часов.
Два дома — № 1а и № 15а и детский сад останутся без отопления на улице Комарова в Ленинском районе. Подачу тепла планируется возобновить в 15.00.
Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.