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Газ, отопление и свет отключат на трех улицах Нижнего Новгорода 28 марта

Отключения запланированы в разных районах.

Источник: Комсомольская правда

Отопление, газ и электричество отключат в Нижнем Новгороде на трех улицах 28 марта. Отключения запланированы в Нижегородском, Московском и Ленинском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

На улице Костина, 6/1 с 9 до 15 часов не будет электричества. В домах № 11 и 13 на улице Красных Зорь временно отключат газ — голубого топлива не будет с 9.30 до 17 часов.

Два дома — № 1а и № 15а и детский сад останутся без отопления на улице Комарова в Ленинском районе. Подачу тепла планируется возобновить в 15.00.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.

ЖКХ