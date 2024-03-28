Приставы забрали за долги иномарку у жителя Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели рейд в Краснодаре. Правоохранители остановили троих водителей, которые накопили неоплаченные штрафы. Двое из них погасили долги на месте. Общая сумма превысила 290 тысяч рублей.
Третий водитель из Анапы остался без автомобиля Lifan Solano. Мужчина не выплатил 112 тысяч рублей. Приставы на месте арестовали машину без права пользования и изъяли.
«Ставший пешеходом должник получил от представителей закона предупреждение о том, что в случае непогашения задолженности в течение 10 дней его временно ограничат в специальном праве на управление транспортным средством», — уточнили в ГУ ФССП по Краснодарскому краю.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что житель региона испугался уголовного дела и погасил 1,6 млн рублей долга по алиментам.