Часть Кольцевой автодороги перекроют почти на 10 часов

По данным столичной администрации, Ташкентский региональный железнодорожный узел планирует провести ремонтные работы на пути железнодорожного переезда между станциями Салар и Ходжикент по улице Темура Малика Юнусабадского района. В связи с этим по улице Темура Малика от пересечения с проспектом Мирзо Улугбека до пересечения с улицей Университет движение транспорта будет ограничено. Этот участок будет не доступен с девяти вечера 28 марта до шести утра 29 марта.