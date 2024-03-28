В Краснодаре откроют глубоководный бассейн для дайвинга

В Краснодаре планируется построить первый глубоководный бассейн для погружения с аквалангом. Об этом сообщил вице-мэр города Дмитрий Васильев в интервью телеканалу «Краснодар».



По его словам, местоположение объекта уже определено — это Западный обход. В настоящее время требуется доработать проект и заключить контракт с застройщиком. Главной особенностью бассейна будет создание зоны для погружений аквалангистов, которой пока нет ни в самом городе, ни в окрестностях на расстоянии сотен километров.



Планируется, что это будет объект олимпийского уровня с 50-метровыми дорожками и специальной зоной для дайвинга. Бассейн будет принадлежать к муниципальной инфраструктуре, но власти Краснодара рассчитывают на финансовую поддержку со стороны края и федерации.



Ранее «Новая Кубань», сообщала, что на Западном обходе в Краснодаре также планируется строительство термального комплекса, начало которого запланировано на лето 2024 года. Этот объект будет включать в себя различные бассейны, сауны, хамамы, русские парные и другие оздоровительные площадки.