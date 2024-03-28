Беспилотные грузовики запустят по М-12 в Нижегородской области

По скоростной трассе М-12 «Восток», проходящей через Нижегородскую область, планируется запустить беспилотные грузовики. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте Правительства России.
Минтранс должен проработать вопрос о расширении маршрутной сети беспилотных грузоперевозок на платной трассе между Москвой и Казанью. Это требуется для дальнейшей реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры».
Также беспилотные грузовики планируется запустить по трассе М-4 «Дон».
Результаты проработки этого вопроса нужно представить Правительству РФ до 31 мая 2024 года.
Напомним, скоростную автодорогу М-12 «Восток», которая соединяет Московскую и Нижегородскую области, открыли 8 сентября 2023 года. Участок до Казани — 20 декабря.