Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотные грузовики запустят по М-12 в Нижегородской области

Премьер-министр Мишустин поручил проработать этот вопрос.

По скоростной трассе М-12 «Восток», проходящей через Нижегородскую область, планируется запустить беспилотные грузовики. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте Правительства России.

Минтранс должен проработать вопрос о расширении маршрутной сети беспилотных грузоперевозок на платной трассе между Москвой и Казанью. Это требуется для дальнейшей реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры».

Также беспилотные грузовики планируется запустить по трассе М-4 «Дон».

Результаты проработки этого вопроса нужно представить Правительству РФ до 31 мая 2024 года.

Напомним, скоростную автодорогу М-12 «Восток», которая соединяет Московскую и Нижегородскую области, открыли 8 сентября 2023 года. Участок до Казани — 20 декабря.