В Туапсе морская набережная пострадала из-за сильного шторма

Последствия сильного шторма отразились на набережной, которая относительно недавно была отреставрирована. Ее территорию заполонили песок и мусор, вынесенный из водоема. Плиточное покрытие общественной зоны местами изрядно пострадало и было разрушено.



Местные власти опубликовали в своих социальных сетях кадры, подтверждающие критичное состояние набережной. На фото плитка разбросана по территории кучами, а дорожка возле ограждений покрыта разводами грязи. По данным пресс-службы администрации Туапсе, уборкой общественной зоны занимались работники муниципального учреждения.