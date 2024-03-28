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В Туапсе морская набережная пострадала из-за сильного шторма

В Краснодарском крае в начале недели ухудшилась погода. Бушующая стихия нанесла немалый ущерб Туапсинскому району.

Источник: admtuapse — Telegram

Последствия сильного шторма отразились на набережной, которая относительно недавно была отреставрирована. Ее территорию заполонили песок и мусор, вынесенный из водоема. Плиточное покрытие общественной зоны местами изрядно пострадало и было разрушено.

Местные власти опубликовали в своих социальных сетях кадры, подтверждающие критичное состояние набережной. На фото плитка разбросана по территории кучами, а дорожка возле ограждений покрыта разводами грязи. По данным пресс-службы администрации Туапсе, уборкой общественной зоны занимались работники муниципального учреждения.