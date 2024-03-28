Власти РФ: Калининградская область не готова к пожароопасному сезону

По данным вице-премьера, в этом году объем финансирования из федерального бюджета составил более 17,6 млрд рублей. Средства направлены на охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники и оборудования. «Все средства доведены до регионов в установленном порядке. Приняты все необходимые нормативные акты, предложены организационные мероприятия, которые в полной мере позволяют не допустить ошибок. Тем не менее, не все регионы признаны полностью готовыми к пожароопасному сезону, поэтому в ближайшие две недели субъектам предстоит полностью устранить замечания и предписания МЧС России и Рослесхоза», — цитирует информационное агентство сообщение пресс-службы Виктории Абрамченко по итогам всероссийского совещания по подготовке к пожароопасному сезону.