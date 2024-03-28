Улицу в центре Екатеринбурга закроют на полгода

Напомним, также в Екатеринбурге почти на два года перекрыли движение транспорта по улице Викулова, от улицы Плотников до улицы Кизеловской. Ограничения действуют с 13 марта 2024 года по 31 декабря 2025 года. Это время застройщику нужно для выполнения строительно-монтажных работ на дублере улицы Викулова. Схема движения общественного транспорта не изменится.