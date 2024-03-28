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Улицу в центре Екатеринбурга закроют на полгода

В Екатеринбурге будет перекрыто движение по Мичурина от Тверитина до Большакова и от Большакова до Ткачей. Ограничения будут действовать с 15 апреля до 30 октября, сообщает администрация города.

Источник: Агентство «Москва»

«Закрытие связано с модернизацией магистральных тепловых сетей. На закрытых участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели, а движение автомобильного транспорта будет организовано по улицам Тверитина — Луначарского — Большакова», — говорится в сообщении.

Напомним, также в Екатеринбурге почти на два года перекрыли движение транспорта по улице Викулова, от улицы Плотников до улицы Кизеловской. Ограничения действуют с 13 марта 2024 года по 31 декабря 2025 года. Это время застройщику нужно для выполнения строительно-монтажных работ на дублере улицы Викулова. Схема движения общественного транспорта не изменится.