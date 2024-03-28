Кузбасс принимает 300 спортсменов-любителей на Всероссийских соревнованиях

В Кузбассе стартовали Всероссийские соревнования по зимним видам спорта «Игры спортсменов-любителей». Они пройдут в Кемерово и Таштаголе до 31 марта. Спортсмены разыграют награды в горнолыжном и конькобежном спорте, кёрлинге, сноуборде, триатлоне, хоккее с мячом.
«Мы акцентируем внимание не только на профессиональных спортсменах, но и на тех, кто занимается спортом для себя, для души, для кого это хобби, а может, и смысл жизни. Таким образом, мы приобщаем население к здоровому образу жизни и показываем, что чемпионом может стать любой», — сказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Мяус.
Участниками соревнований стали более 300 спортсменов из Кузбасса, Новосибирской, Томской, Омской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Челябинской, Свердловской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Хакасия, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Наш регион представляет сборная 143 человека.
Так, в кемеровском Ледовом дворце «Кузбасс» пройдут соревнования по конькобежному спорту и хоккею с мячом. На горе Туманная в Таштаголе посоревнуются по горнолыжному спорту.
Всероссийские соревнования стартовали 29 февраля в Нижнем Тагиле по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью и завершились 4 марта. Затем Сыктывкар принял соревнования по биатлону, лыжным гонкам и гонкам на охотничьих упряжках с 13 по 24 марта. Закрывают серию соревнований Кемерово и Таштагол.