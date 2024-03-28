Кузбасс принимает 300 спортсменов-любителей на Всероссийских соревнованиях

«Мы акцентируем внимание не только на профессиональных спортсменах, но и на тех, кто занимается спортом для себя, для души, для кого это хобби, а может, и смысл жизни. Таким образом, мы приобщаем население к здоровому образу жизни и показываем, что чемпионом может стать любой», — сказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Мяус.