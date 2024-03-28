По-летнему теплая погода начнется в Ростове-на-Дону с конца марта

В частности, ночью 29 марта обещают +4−6, днем +14−16 градусов. Ночью 30 марта уже будет +6−8, а днем столбики термометров поднимутся до +15−17 градусов. Ветер должен меняться с юго-восточного и южного на юго-западный и западный, его порывы могут сохранится в районе 5−11 м/с. Возможны небольшие дожди.