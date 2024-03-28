По-летнему теплая погода начнется в Ростове-на-Дону с конца марта

По-летнему теплые дни ожидаются в Ростове-на-Дону с конца марта — в начале апреля 2024 года. Об этом можно судить по данным Гидрометцентра.
В частности, ночью 29 марта обещают +4−6, днем +14−16 градусов. Ночью 30 марта уже будет +6−8, а днем столбики термометров поднимутся до +15−17 градусов. Ветер должен меняться с юго-восточного и южного на юго-западный и западный, его порывы могут сохранится в районе 5−11 м/с. Возможны небольшие дожди.
Днем 31 марта воздух прогреется до +18 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков.
В первые дни апреля ночью будет около +5−8 градусов, а в дневные часы прогнозируют от +19 до +21. Осадков не должно быть, ветер также прогнозируют юго-восточного и юго-западного направления.