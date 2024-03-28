Перекрытие и ремонт трамвайных путей по Ново-Садовой начнутся в Самаре 28 апреля

В Самаре проведут капитальный ремонт участка трамвайных путей по улице Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до проспекта Кирова. Стало известно, что работы начнутся 28 апреля 2024 года. Об этом шла речь на городской профильной комиссии.
— Подрядчик готов, материалы закуплены. Одновременно ремонтом охватят однопутные трассы в обоих направлениях движения. До 30 июня 2024 года отрезок линии полностью выведут из эксплуатации, — сообщили в администрации Самары.
За время ремонта будет обновлено около 3,5 км одиночного пути. На время работ трамваи ходить не будут по ремонтируемым участкам. Для жителей пустят дополнительный бесплатный транспорт — 30 заказных автобусов. Они будут ходить от улицы Ташкентской по Демократической и Ново-Садовой, до улицы XXII Партсъезда, к ТЦ «Апельсин».
Потом они развернутся под новой эстакадой и поедут в обратном направлении до улицы Ташкентской. Для пересадки с трамвая на специальный автобус дополнительно оплачивать билет не нужно будет. Планируется полностью демонтировать трамвайные пути, щебеночное основание и устроят ливнево-дренажную систему, которая исключит вероятность подтопления.