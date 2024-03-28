Перекрытие и ремонт трамвайных путей по Ново-Садовой начнутся в Самаре 28 апреля

За время ремонта будет обновлено около 3,5 км одиночного пути. На время работ трамваи ходить не будут по ремонтируемым участкам. Для жителей пустят дополнительный бесплатный транспорт — 30 заказных автобусов. Они будут ходить от улицы Ташкентской по Демократической и Ново-Садовой, до улицы XXII Партсъезда, к ТЦ «Апельсин».