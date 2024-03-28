Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12 семей в Нижегородской области прожили вместе более 70 лет

С начала этого года деньги выплатили 1216 юбилярам совместной жизни Нижегородской области.

Источник: Нижегородская правда

4 754 семьи получили денежную выплату в честь юбилея совместной жизни в Нижегородской области в 2023 году. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в региональном министерстве социальной политики.

Напомним, с 1 января 2023 года нижегородские пары, празднующие 50, 60 и 70 лет совместной жизни, могут получить единовременную выплату к своему юбилею. Ее размер составляет 10 тысяч рублей.

Так, в прошлом году большая часть пар вместе прожили 50 лет и получили за эту соответствующую выплату (4334 семьи), 408 семей прожили 60 лет вместе и 12 пар — 70 лет.

С начала этого года деньги выплатили 1216 юбилярам. Из них 1114 — это юбиляры 50-летней совместной жизни и 102 — 60 лет.

При этом с момента ввода такой меры поддержки были случаи отказов в выплате пособия. Так, 35 парам не выплатили деньги из-за того, что юбилей их семьи наступил до вступления в силу законопроекта.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 162 нижегородские пары поженятся на Пасху.