Живодер из Манского района несколько раз пырнул ножом собаку

В Манском районе завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В конце февраля этого года местный житель пришел в гости к знакомому, чтобы выпить, однако хозяин дома его не пустил. Мужчине не понравилось такое отношение и, чтобы отомстить знакомому, он несколько раз ударил ножом его собаку, которая в тот момент сидела на привязи.
Животное оперативно отвезли в ветеринарную клинику и за счет своевременно оказанной помощи собака выжила. Сам живодер объяснил свои действия тем, что месяц назад пес укусил его за ногу.
Отметим, что после произошедшего полицейские провели необходимые мероприятия, однако заводить уголовное дело не стали, однако после вмешательства прокуратуры ситуация изменилась.