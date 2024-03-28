Живодер из Манского района несколько раз пырнул ножом собаку

В Манском районе завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В конце февраля этого года местный житель пришел в гости к знакомому, чтобы выпить, однако хозяин дома его не пустил. Мужчине не понравилось такое отношение и, чтобы отомстить знакомому, он несколько раз ударил ножом его собаку, которая в тот момент сидела на привязи.