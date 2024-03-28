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Погода в Калининграде в последние выходные марта: подробный прогноз

Воздух прогреется до +21 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 93% 757 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +21 градус, в выходные дожди не ожидаются. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.

В четверг днём — +16−17, преимущественно облачно, временами дождь (вероятность — 75%), ветер южный 4−8 м/с. В ночь на пятницу — +6−9.

В пятницу днём — +13−14, в основном ясно, ветер юго-западный 4−6 м/с. В ночь на субботу — +7−11.

В субботу днём — +16, облачно с прояснениями, ветер восточный 2−3 м/с. В ночь на воскресенье — +9−13.

В воскресенье днём — +17−21, преимущественно ясно, ветер южный 4−6 м/с. В ночь на понедельник — +9−13.