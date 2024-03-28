Стихия пока не собирается покидать Хабаровский край

В Аяне сильный снег, днем −1…-3 градуса, ночью −5…-7, порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Чумикане тоже сильный снег, шквалистый ветер, днем +1…-1 градус, в ночное время −3…-5. В Охотске днем от 0 до −2 градусов, ночью −6…-8 градусов, без осадков, но тоже ветер, северо-восточный 8−13 метров в секунду. В селе имени Полины Осипенко без осадков, днем +5…+7 градусов, ночью от 0 до +2. Мокрый снег сохранится и в Комсомольске-на-Амуре, днем +3…+5 градусов, ночью от 0 до −2 градусов. Снег синоптики прогнозируют и в Советской Гавани, в послеобеденное время там +3…+5 градусов, ночью от 0 до +2 градусов, юго-восточный ветер 8 −14 метров в секунду.