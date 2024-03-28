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Стихия пока не собирается покидать Хабаровский край

Напоследок март забросает нас снегом и окатит холодным дождем.

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 93% 757 мм рт. ст. +9°
Источник: Хабаровский край сегодня

Циклон, который накануне пришел в Хабаровский край, смещается на север. Там 29 марта, в пятницу ожидается снег и сильный ветер.

В Аяне сильный снег, днем −1…-3 градуса, ночью −5…-7, порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Чумикане тоже сильный снег, шквалистый ветер, днем +1…-1 градус, в ночное время −3…-5. В Охотске днем от 0 до −2 градусов, ночью −6…-8 градусов, без осадков, но тоже ветер, северо-восточный 8−13 метров в секунду. В селе имени Полины Осипенко без осадков, днем +5…+7 градусов, ночью от 0 до +2. Мокрый снег сохранится и в Комсомольске-на-Амуре, днем +3…+5 градусов, ночью от 0 до −2 градусов. Снег синоптики прогнозируют и в Советской Гавани, в послеобеденное время там +3…+5 градусов, ночью от 0 до +2 градусов, юго-восточный ветер 8 −14 метров в секунду.

В Николаевске-на-Амуре пройдут небольшие осадки, в послеобеденное время +5…+7 градусов, ночью +1…-1. В Чегдомыне тоже небольшие осадки, дневной фон температур +6…+8, ночной +1…-1.

В Троицком мокрый снег, в светлое время суток +3…+5 градусов, в темное +2…+4, свежий ветер 6−11 метров в секунду. В Хабаровске в пятницу днем сохранится мокрый снег, днем +3…+5 градусов, ночью от +1 до −1, юго-западный ветер 7−12 метров в секунду. В Бикине тоже осадки, днем воздух прогреется сильнее, до +6…+8 градусов, ночью до +2…+4, ветер 7−12 метров в секунду. В Вяземском — небольшие осадки, южный ветер, днем все те же +6…+8 градусов, ночью столбик покажет +2…+4 градуса.

В этот день замечали: если на Савина тепло, то и весна будет теплой. А еще говорили: солнце печет — снизу течет.