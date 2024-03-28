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Программу «Земский доктор» расширили в Хабаровском крае

Специалистов для работы в отдаленных населенных пунктах Хабаровского края привлекают с помощью программы «Земский доктор».

Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, список должностей, на которые она рассчитана, расширен в соответствии с приказом Минздрава России № 35н.

После корректировок искать работу во врачебных амбулаториях смогут фельдшеры, акушерки и акушеры, медицинские сестры и медбратья. Ранее эта группа специалистов могла найти работу по программе только в ФАПах. Новые правила помогут решить проблему дефицита кадров.

Новым работникам помогают финансово — выплачивают единовременную выплату в размере двух окладов. Также гарантируется оплата переезда, провоза багажа, в том числе всем членам семьи медицинского работника.

Напомним, программа «Земский доктор» действует с 2012 года. Она гарантирует новым специалистам, переехавшим в сельскую местность и малые города, выплаты врачам. По условиям программы нужно отработать не менее пяти лет. Аналогичная программа «Земский фельдшер» в отношении фельдшеров, акушерок и медицинских сестер действует с 2018 года.

здоровье