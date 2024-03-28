Программу «Земский доктор» расширили в Хабаровском крае

Напомним, программа «Земский доктор» действует с 2012 года. Она гарантирует новым специалистам, переехавшим в сельскую местность и малые города, выплаты врачам. По условиям программы нужно отработать не менее пяти лет. Аналогичная программа «Земский фельдшер» в отношении фельдшеров, акушерок и медицинских сестер действует с 2018 года.