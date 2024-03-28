В горсовете Новосибирска предложили поделить город на Право- и Левосибирск

На сессии городского совета депутатов Новосибирска было озвучено предложение поделить город на независимые левобережную и правобережную части. Такую инициативу в шутку озвучил депутат Антон Картавин* в связи с одновременным ремонтом Октябрьского и Димитровского автомобильных мостов.

«У нас и без ремонта бывали пробки 12 баллов. Можно разделить город на Левосибирск и Правосибирск: в Правосибирске мэра будет выбирать Совет депутатов, в Левосибирске — горожане. Думаю, это будет оптимально», — цитирует парламентария портал atas.info.

Напомним, в начале марта в Новосибирске стартовал ремонт Октябрьского моста, который по данным мэрии, продлится до ноября 2024 года. 22 марта стало известно, что 1 апреля начнётся ремонт Димитровского моста, который продлится два года.

«Люди уже сейчас больше часа стоят, чтобы только подъехать к мосту, дальше будет еще хуже», — заявил Гудовский.

В свою очередь, представители мэрии, присутствовавшие на сессии объяснили проведение ремонта на двух мостах одновременно накладкой, связанной с перенесением сроков сдачи четвёртого автомобильного моста через Обь. В городской администрации рассчитывали, что мост будет сдан в конце 2023 года, после чего он возьмёт на себя часть потока машин, однако, сроки ввода объекта были перенесены на год.