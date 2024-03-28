В горсовете Новосибирска предложили поделить город на Право- и Левосибирск

На сессии городского совета депутатов Новосибирска было озвучено предложение поделить город на независимые левобережную и правобережную части. Такую инициативу в шутку озвучил депутат Антон Картавин* в связи с одновременным ремонтом Октябрьского и Димитровского автомобильных мостов.
«У нас и без ремонта бывали пробки 12 баллов. Можно разделить город на Левосибирск и Правосибирск: в Правосибирске мэра будет выбирать Совет депутатов, в Левосибирске — горожане. Думаю, это будет оптимально», — цитирует парламентария портал atas.info.
Напомним, в начале марта в Новосибирске стартовал ремонт Октябрьского моста, который по данным мэрии, продлится до ноября 2024 года. 22 марта стало известно, что 1 апреля начнётся ремонт Димитровского моста, который продлится два года.
Депутат горсовета Андрей Гудовский назвал решение ограничить движение одновременно на двух переправах несвоевременным.
«Люди уже сейчас больше часа стоят, чтобы только подъехать к мосту, дальше будет еще хуже», — заявил Гудовский.
При этом, как отметила и.о. главы городского Дептранса Олеся Богомазова, откладывать ремонт Димитровского моста было нельзя, так как переправа находится в предаварийном состоянии..
Тем не менее, она заверила, что перекрывать движение по Димитровскому мосту не будут, а лишь ограничат скоростной режим до 40 км/ч и сузят полосы для движения на полметра.
Кроме того, чиновница пообещала, что департамент транспорта проработает с ГИБДД инциативу депутата Инна Ильных по организации на переправе реверсивного движения, при котором сотрудники ГИБДД будут оперативно регулировать потоки в зависимости от траффика.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что власти Новосибирской области анонсировали ремонт 98 дорожных объектов.
* распоряжением Министерства юстиции РФ от 02.02.2024 Картавин А. В. признан иностранным агентом.