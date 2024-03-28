Как в Хабаровске будут приучать клиентов кикшеринга к культуре

Представители сервиса уверяют: их самокаты не для развлечений, а в первую очередь для проезда из точки «А» в точку «Б», и добавляют, что таким сценарием пользуются офисные работники и студенты. Подсчитано, что в Хабаровске часто выбирают самокаты как альтернативу общественному транспорту. Дороже, чем в автобусе, но зато без пробок и толкучки можно добраться до нужного места. Эти пользователи не вызывают нареканий, они дисциплинированы, спешиваются на перекрестках и оставляют технику на парковке, а не поперек дороги. Ужас в горожан вселяют другие — молодежь и подростки. Брать технику кикшеринга по правилам могут граждане, достигшие 18 лет. В реальности же именно юные ездоки доставляют проблемы как жителям, так и самим владельцам самокатов.