Как в Хабаровске будут приучать клиентов кикшеринга к культуре

В документе прописаны обязанности сторон: муниципалитет выделяет места для стоянок средств индивидуальной мобильности (СИМ), компания следит, чтобы техника была припаркована именно там, а не посреди тротуара или на газоне. Среди прочего определили, где самокаты будут автоматически отключаться, а где ехать на минимальной скорости — у мемориальных комплексов, на городских площадях, в парках, на набережной.
— У нас более тысячи самокатов приготовлены на этот сезон для Хабаровска. Возможно, увеличим число. Стоимость услуг останется неизменной, — рассказал операционный управляющий шеринговой компании Сергей Солодкий.
Представители сервиса уверяют: их самокаты не для развлечений, а в первую очередь для проезда из точки «А» в точку «Б», и добавляют, что таким сценарием пользуются офисные работники и студенты. Подсчитано, что в Хабаровске часто выбирают самокаты как альтернативу общественному транспорту. Дороже, чем в автобусе, но зато без пробок и толкучки можно добраться до нужного места. Эти пользователи не вызывают нареканий, они дисциплинированы, спешиваются на перекрестках и оставляют технику на парковке, а не поперек дороги. Ужас в горожан вселяют другие — молодежь и подростки. Брать технику кикшеринга по правилам могут граждане, достигшие 18 лет. В реальности же именно юные ездоки доставляют проблемы как жителям, так и самим владельцам самокатов.
— Выдохнула, когда самокаты эти убрали зимой, но их же сейчас опять поставят — страшно, что снова собьют, носятся ведь, не глядя на людей, — опасается пенсионерка. — Жаловалась в районную администрацию, но там только руками развели — не запретишь же бизнесу деньги зарабатывать.
Приятная новость для противников кикшеринга — зоны охвата в этом году сократят. Появятся целые районы, где человек все еще будет проходить как хозяин, а не короткими перебежками, чтобы не угодить под самокат.
— Мы выступаем за безопасную езду на электросамокатах, за то, чтобы люди передвигались по правилам: сбавляли скорость, если едут среди пешеходов, соблюдали ПДД и вообще помнили, что на тротуаре главный — пешеход, — объясняет Сергей Солодкий. — Договорились, что в этом году усилим профилактическую работу: запустим социальную рекламу на баннерах, в роликах, проведем беседы в школах и вузах. Очень рассчитываем, что взрослые осознают свою ответственность — подростки, которых мы видим на самокатах, заводят аккаунты с карт родителей. Мамы и папы не должны этого допускать, дети не могут полноценно оценивать ситуацию.
Несовершеннолетние ездят по двое, носятся через дорогу, лихачат. В этом году представители компании совместно с ГИБДД будут проводить в среднем по одному рейду в неделю. Заметят подростка на самокате — аккаунт заблокируют, а полиция выпишет родителям штраф.
— В этом году в центре города на пешеходных переходах программа самостоятельно будет сбрасывать скорость, так мы пытаемся приучить людей спешиваться на «зебре», — продолжает Сергей Солодкий. — Надеемся, что удастся. И, возможно, получится отучить пользователей ломать наши самокаты. Прошлый сезон каждый день доставляли изувеченные СИМ со скрученными запчастями. За зиму весь парк отремонтировали, проверили и подкрасили — будут как новенькие.
Другая проблема — парковки. Здесь виной не только отсутствие культуры у пользователей, но и технический нюанс — даже умная программа не может заставить своего клиента поставить самокат после поездки на специально отведенной для этого территории. В том же Хабаровске 200 парковок размечены краской, а не только виртуально в мобильном приложении — чтобы наверняка не промахнулись. В нынешнем году планируют нарисовать еще 200 парковочных зон, рассчитывая тем самым повысить культуру пользователей сервиса.
Прямая речь
Владислав Радомский, заместитель мэра Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности:
— В Хабаровске самокаты пользуются популярностью. Но наша задача — сделать все, чтобы обеспечивалась безопасность всех участников движения. Поэтому мы совместно с ГИБДД и представителями шеринговой компании намерены жестко следить за исполнением соглашения.