Неожиданно вернулась зима: в Самаре в конце марта выпал снег

Непогода разыгралась в Самарской области 26 марта. На регион обрушился мощный ливень. Он шел не переставая больше суток, успев побить несколько рекордов. Один из них — 1922 года. Сильнее всего от дождя пострадали Самара и Тольятти. Многие дороги и тротуары там ушли под воду, машинам приходилось буквально плыть. Выбраться из огромных луж удавалось не всем — несколько авто получили гидроудар.