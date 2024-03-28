Неожиданно вернулась зима: в Самаре в конце марта выпал снег

Погода продолжает удивлять своим переменчивым настроением. Еще утром 27 марта в Самарской области вовсю лил дождь, превращая дороги в полноводные реки, а к вечеру неожиданно повалил снег. Рассказываем, как Самара встретила внезапное возвращение зимы.
Погода испытывает на прочность.
Непогода разыгралась в Самарской области 26 марта. На регион обрушился мощный ливень. Он шел не переставая больше суток, успев побить несколько рекордов. Один из них — 1922 года. Сильнее всего от дождя пострадали Самара и Тольятти. Многие дороги и тротуары там ушли под воду, машинам приходилось буквально плыть. Выбраться из огромных луж удавалось не всем — несколько авто получили гидроудар.
Сказалась непогода и на общественном транспорте: в Автограде вода залила салоны автобусов, а в областной столице — трамвайные пути. Также непогода вывела из строя контактную сеть троллейбусов в Самаре. На остановках были толпы народа, которые пытались, несмотря на буйство стихии, добраться до работы или учебы. За сутки в Тольятти выпало 50,1 мм осадков, в Самаре — 40 мм. Это месячная норма осадков.
Запоздалый привет от зимы.
Не успели жители региона оправиться от мощного ливня, как неожиданно вернулась зима. Снег повалил после обеда 27 марта. Он шел в течение нескольких часов, вновь укрыв белым покрывалом все вокруг. Даже не верится, что за окном конец первого месяца весны, а не самый разгар зимы.
По данным Приволжского УГМС, накануне погода вновь побила рекорды по осадкам. Превышение суточного максимума зафиксировали сразу на 12 метеостанциях региона. Больше всего осадков вчера выпало в Тольятти — 49,1 мм. Побит рекорд 1995 года. На втором месте Серноводск — 38,9 мм. Побит рекорд 1994 года. На третьем месте Новодевичье — 37,7 мм (2001 год). Самый старый рекорд, который погода побила 27 марта, — 1982 года в Клявлино.
Небольшая передышка от осадков.
После двух дней непрерывного дождя и снега жители Самарской области наконец-то могут выдохнуть. По прогнозам синоптиков, 28 и 29 марта в регионе будет без существенных осадков. Однако в четверг сохранится сильный ветер. Его порывы будут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха составит 0…+5 градусов. В пятницу ветер стихнет. Потеплеет до +7 градусов. На дорогах местами возможна сильная гололедица.