В уборке дорог Иркутска задействованы почти 70 единиц техники и 140 человек

С появлением снега интенсивность работ увеличилась, включая разметку дорог и антиобледенительную обработку. Сейчас осуществляется дальнейшая очистка пешеходных зон, мостов, остановок общественного транспорта и лестниц во всех районах.
Механизированная и ручная уборка прошла на множестве улиц, включая Волжскую, Красноярскую, Партизанскую, Тимирязева, Пискунова, Седова и другие.
Тракторы, погрузчики, КАМАЗы работали на улицах Богдана Хмельницкого, Грязнова, Красноармейской, Лапина, Фурье, осуществляя очистку от снега.
Для поддержания чистоты и порядка также организовано мытье ограждений и разделительных волн специальной техникой.