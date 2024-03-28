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В уборке дорог Иркутска задействованы почти 70 единиц техники и 140 человек

Под руководством мэра Руслана Болотова в Иркутске действует активная работа по очистке улиц, в ходе которой задействовано почти 70 единиц спецтехники и более 140 человек, передает администрация города.

Источник: Мэрия Иркутска

С появлением снега интенсивность работ увеличилась, включая разметку дорог и антиобледенительную обработку. Сейчас осуществляется дальнейшая очистка пешеходных зон, мостов, остановок общественного транспорта и лестниц во всех районах.

Механизированная и ручная уборка прошла на множестве улиц, включая Волжскую, Красноярскую, Партизанскую, Тимирязева, Пискунова, Седова и другие.

Тракторы, погрузчики, КАМАЗы работали на улицах Богдана Хмельницкого, Грязнова, Красноармейской, Лапина, Фурье, осуществляя очистку от снега.

Для поддержания чистоты и порядка также организовано мытье ограждений и разделительных волн специальной техникой.

ЖКХ