В Иркутске общественники проверили качество оказываемых полицией госуслуг

Общественники осмотрели помещения для приема граждан, обратили внимание на доступность необходимой информации, размещенной на стендах, отметили отсутствие очередей и высокую компетентность специалистов, которые подробно рассказали о специфике своей деятельности. Сотрудники полиции продемонстрировали проверяющим порядок обращения граждан, электронную форму учета и контроля, а также прием и оказание услуг гражданам, записавшимся через портал «Госуслуги».