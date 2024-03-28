В Иркутске общественники проверили качество оказываемых полицией госуслуг

Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области: председатель ИРО Всероссийского общества автомобилистов Денис Слободчиков и психолог Елена Кутелева посетили отделение оформления заграничных паспортов Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области. Мероприятие состоялось в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции и качеством оказания госуслуг по выдаче заграничных паспортов, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Общественники осмотрели помещения для приема граждан, обратили внимание на доступность необходимой информации, размещенной на стендах, отметили отсутствие очередей и высокую компетентность специалистов, которые подробно рассказали о специфике своей деятельности. Сотрудники полиции продемонстрировали проверяющим порядок обращения граждан, электронную форму учета и контроля, а также прием и оказание услуг гражданам, записавшимся через портал «Госуслуги».
В продолжение визита общественники пообщались с посетителями, опрашиваемые граждане были довольны оказанными государственными услугами и поблагодарили полицейских за оперативность.
Проверка показала, что организация работы по предоставлению государственных услуг населению налажена грамотно, сотрудники компетентны и тактичны.