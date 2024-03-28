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В омском отделении «Сириуса» стартовала первая смена

В нём будут обучать самых талантливых детей региона.

В Омске стартовала первая смена регионального центра «Сириус 55». В нём будут развивать способности и таланты одарённых детей.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В первой смене участвуют 62 ученика 9−11 классов. Для школьников подготовили образовательные программы по физике и химии, которые помогут детям углубить их знания предметов. Помимо учебы, участники смены будут проводить время с пользой, участвуя в интеллектуально-развлекательных играх и творческих мероприятиях.

В общей сложности с марта по июнь запланировано проведение 12 профильных смен, которые будут проходить на базах ОмГУ имени Ф. М. Достоевского и ОмГПУ.

образование