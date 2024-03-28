В омском отделении «Сириуса» стартовала первая смена

В первой смене участвуют 62 ученика 9−11 классов. Для школьников подготовили образовательные программы по физике и химии, которые помогут детям углубить их знания предметов. Помимо учебы, участники смены будут проводить время с пользой, участвуя в интеллектуально-развлекательных играх и творческих мероприятиях.