В омском отделении «Сириуса» стартовала первая смена

В Омске стартовала первая смена регионального центра «Сириус 55». В нём будут развивать способности и таланты одарённых детей.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В первой смене участвуют 62 ученика 9−11 классов. Для школьников подготовили образовательные программы по физике и химии, которые помогут детям углубить их знания предметов. Помимо учебы, участники смены будут проводить время с пользой, участвуя в интеллектуально-развлекательных играх и творческих мероприятиях.
В общей сложности с марта по июнь запланировано проведение 12 профильных смен, которые будут проходить на базах ОмГУ имени Ф. М. Достоевского и ОмГПУ.