Красноярцы потеряли интерес к новым авто

Такая динамика отмечена в мартовском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».
Одной из причин снижения спроса краевые автодилеры называют рост ставок по кредитам.
Так, в крае в январе 2024 года количество выданных автокредитов снизилось на 3%.
«Мы видим снижение интереса к покупкам новых автомобилей в текущем году, но это снижение наблюдается после ажиотажного спроса прошлого года. В то же время продажи в 2023-м не достигли уровня 2021 года. Можно говорить о том, что потенциал отложенного спроса в условиях ограничений со стороны предложения еще не исчерпан, однако первые сигналы о некоторой стабилизации трат мы уже фиксируем», — комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
Он также отметил, что рост продаж легковых автомобилей в 2023 году был во многом обеспечен увеличением доступности машин из Китая. Доля китайских брендов в крае достигла 83% в предложении новых авто. По данным интернет-сервисов по продаже автомобилей, по сравнению с 2022 годом предложение таких машин на региональном рынке увеличилось в 6 раз, спрос — в 4 раза.