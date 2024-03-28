Красноярцы потеряли интерес к новым авто

«Мы видим снижение интереса к покупкам новых автомобилей в текущем году, но это снижение наблюдается после ажиотажного спроса прошлого года. В то же время продажи в 2023-м не достигли уровня 2021 года. Можно говорить о том, что потенциал отложенного спроса в условиях ограничений со стороны предложения еще не исчерпан, однако первые сигналы о некоторой стабилизации трат мы уже фиксируем», — комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.