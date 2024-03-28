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Красноярцы потеряли интерес к новым авто

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае на фоне увеличения доли китайских брендов снижается интерес к покупкам автомобилей, привезенных по параллельному импорту, из-за их удорожания и повышения стоимости технического обслуживания.

Источник: НИА Красноярск

Такая динамика отмечена в мартовском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Одной из причин снижения спроса краевые автодилеры называют рост ставок по кредитам.

Так, в крае в январе 2024 года количество выданных автокредитов снизилось на 3%.

Снижению спроса предшествовала активность покупателей в 2023 году. На это влияли высокие инфляционные ожидания на фоне ослабления рубля и опасения красноярцев по поводу снижения доступности кредитов. Это мотивировало на покупку новых автомобилей. По данным аналитиков, продажи машин в крае за 2023 год выросли на треть.

«Мы видим снижение интереса к покупкам новых автомобилей в текущем году, но это снижение наблюдается после ажиотажного спроса прошлого года. В то же время продажи в 2023-м не достигли уровня 2021 года. Можно говорить о том, что потенциал отложенного спроса в условиях ограничений со стороны предложения еще не исчерпан, однако первые сигналы о некоторой стабилизации трат мы уже фиксируем», — комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Он также отметил, что рост продаж легковых автомобилей в 2023 году был во многом обеспечен увеличением доступности машин из Китая. Доля китайских брендов в крае достигла 83% в предложении новых авто. По данным интернет-сервисов по продаже автомобилей, по сравнению с 2022 годом предложение таких машин на региональном рынке увеличилось в 6 раз, спрос — в 4 раза.