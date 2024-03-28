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Косуля пришла за помощью к людям в Зиминском районе

Косуля вышла к людям в Зиминском районе. Животное не могло передвигаться дальше. Ее доставили в ветеринарную лечебницу. Там ей окажут помощь и отпустят на природу.

Жительница села Харайгун в Зиминском районе обнаружила косулю возле своего дома. Животное не могло передвигаться. Женщина обратилась за помощью в Зиминский межрайонный отдел службы по охране и использованию объектов животного мира Приангарья. Сотрудники охотнадзора оперативно отреагировали и доставили косулю в ветеринарную лечебницу. Там ей окажут помощь и отпустят на природу.

флора и фауна