В МИД заявили о подготовке НАТО в Восточной Европе к конфликту с Россией
На Смоленской площади указали на усиление военного потенциала блока в Румынии, Польше и Прибалтике.
Кремль призвал Telegram обратить внимание на использование соцсети террористами
Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют блокировать мессенджер Telegram.
Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта
На уточняющий вопрос о том, что он имеет в виду под стагнацией, Подоляк ответил, что это, помимо прочего, недостаток ресурсов для «эффективных наступательных действий» украинской армии
В России назвали топ самых благополучных регионов
Москва, ЯНАО, ХМАО, Чукотка, НАО возглавили топ регионов по социально-экономическому благополучию.
Потребление мяса в России продолжает ставить рекорды
Наиболее востребованная продукция — свинина и мясо бройлера.
Главные новости 28 марта
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В МИД заявили о подготовке НАТО в Восточной Европе к конфликту с Россией