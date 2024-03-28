Главные новости 28 марта

В МИД заявили о подготовке НАТО в Восточной Европе к конфликту с Россией

На Смоленской площади указали на усиление военного потенциала блока в Румынии, Польше и Прибалтике.



Кремль призвал Telegram обратить внимание на использование соцсети террористами

Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют блокировать мессенджер Telegram.



Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта

На уточняющий вопрос о том, что он имеет в виду под стагнацией, Подоляк ответил, что это, помимо прочего, недостаток ресурсов для «эффективных наступательных действий» украинской армии



В России назвали топ самых благополучных регионов

Москва, ЯНАО, ХМАО, Чукотка, НАО возглавили топ регионов по социально-экономическому благополучию.



Потребление мяса в России продолжает ставить рекорды

Наиболее востребованная продукция — свинина и мясо бройлера.