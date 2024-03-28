Новый скоростной рекорд в 271 километров в час установили на КАД

Некоторые водители, судя по всему, путают дороги общего пользования с гоночными треками и позволяют себе ехать с большим превышением. Так, на КАД в конце зимы установили новый рекорд по максимальной скорости — иномарка разогналась до 271 километров в час, хотя там легковушкам разрешено поднимать стрелку спидометра всего до 110 километров в час. Получается, что «гонщик» превысил скорость аж на 161 километр в час. Об этом сообщили в Telegram-канале дорожного комитета Ленобласти, «Ленавтодора» и «Центра безопасности дорожного движения».