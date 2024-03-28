В двух омских школах прошла эвакуация людей

28 марта в двух омских школах — гимназии № 43 и лицее «Бизнес и информационные технологии» — прошли эвакуации людей. Как рассказали в пресс-службе администрации города Омска, это были всего лишь учебные проверки. Школы должны были после печальных событий в ближнем Подмосковье продемонстрировать ожидаемый результат. По итогам проверки оба учреждения получили зачетные оценки.
— Школы продемонстрировали хорошую подготовку при проведении учебной тренировки. В ходе эвакуации персонал организаций отработал алгоритм действий по сигналу пожарной тревоги и оперативно организовал выход людей из потенциально опасных помещений. Сотрудники, назначенные ответственными по этажам, без промедления осуществили осмотр кабинетов и доложили руководителю о том, что никто не остался в здании, — рассказала сотрудник отдела обеспечения первичных мер пожарной безопасности управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности Мария Туркина.
Сигнал о пожаре был незамедлительно направлен в министерство чрезвычайных ситуаций. С этого момента к ликвидации тренировочного ЧП приступили профессионалы.