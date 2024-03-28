В двух омских школах прошла эвакуация людей

28 марта в двух омских школах — гимназии № 43 и лицее «Бизнес и информационные технологии» — прошли эвакуации людей. Как рассказали в пресс-службе администрации города Омска, это были всего лишь учебные проверки. Школы должны были после печальных событий в ближнем Подмосковье продемонстрировать ожидаемый результат. По итогам проверки оба учреждения получили зачетные оценки.