Мэр Иркутска Руслан Болотов проголосовал за объекты благоустройства

Мэр Иркутска Руслан Болотов проголосовал за одну из территорий, которые планируются благоустроить в 2025 году. По состоянию на 28 марта свой выбор сделали уже 17 059 жителей города. Об этом глава областной столицы сообщил в своем телеграм-канале.
В списке для голосования 10 объектов. Среди которых улица Карла Маркса, сквер у Драматического театра имени Охлопкова, площадь Декабристов, Русско-Амурский мемориальный комплекс, территория у танка «Иркутский комсомолец», площадь у железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский», падь Долгая, парк «Комсомольский, аллея “Здоровья” по улице Розы Люксембург, сад Томсона.
— Призываю вас выбрать ту территорию, которая, по вашему мнению, в первую очередь достойна получить финансирование, — говорит Руслан Болотов.
Отдать свой голос можно до 30 апреля.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутской области отремонтируют 100 участков дорог.