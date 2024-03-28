Мэр Иркутска Руслан Болотов проголосовал за объекты благоустройства

Мэр Иркутска Руслан Болотов проголосовал за одну из территорий, которые планируются благоустроить в 2025 году. По состоянию на 28 марта свой выбор сделали уже 17 059 жителей города. Об этом глава областной столицы сообщил в своем телеграм-канале.