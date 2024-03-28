Рекордное количество осадков выпало за сутки в 12 местах Самарской области

В Самарской области из-за сильного ливня выпало рекордное количество осадков. В среду, 27 июня 2024 года, в регионе был перекрыт суточный максимум количества осадков. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
Рекорды зафиксировали 12 метеостанций. В Самаре выпало 30,6 мм, предыдущий максимум был равен 23,6 мм в 2012 году. В Челно-Вершинах налило 33 мм. До этого максимум составлял 7 мм в 2019 и 2022 годах.
Метеостанция АГЛОС зафиксировала 29,1 мм, а раньше максимум был 16,4 в 2012 году. Еще одно рекордное значение оказалось в Кинель-Черкассах — 26,8 мм, а было 14,8 мм в 1994 году. В Тольятти выпало 49,1 мм осадков. Таким образом, там был перекрыт прежний максимум в 10,5 мм в 1995 году.
В Сызрани рекорд составил 17,9 мм, преодолев значение в 12,3 мм в 1995 году. В Авангарде максимальное количество осадков достигло 15,9 мм. Значение предыдущего максимума — 12 мм в 2012 году.
В Большой Глушице выпало 15,5 мм (предыдущий максимум 14,7 в 2012-м), в Безенчуке — 22,6 мм (предыдущий максимум 10,6 в 2001-м), в Серноводске — 38,9 мм (предыдущий максимум 10,1 в 1994-м), в Новодевичьи — 37,7 мм (предыдущий максимум 9,2 в 2001-м), в Клявлино — 24,1 мм (предыдущий максимум 22,1 в 1982-м).