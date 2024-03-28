Рекордное количество осадков выпало за сутки в 12 местах Самарской области

Метеостанция АГЛОС зафиксировала 29,1 мм, а раньше максимум был 16,4 в 2012 году. Еще одно рекордное значение оказалось в Кинель-Черкассах — 26,8 мм, а было 14,8 мм в 1994 году. В Тольятти выпало 49,1 мм осадков. Таким образом, там был перекрыт прежний максимум в 10,5 мм в 1995 году.