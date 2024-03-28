Скончался известный омский музыкант Григорий Василевский

В последнем он выступал не только в статусе вокалиста, но также являлся гитаристом и автором текстов песен.
«Накануне ушел в последнюю гастроль отличный и светлый парень Гриша Василевский, известный омскому рок-сообществу по проектам Неприкаянные и Банда Василевского. R.I.P., бро», — отреагировали на это известие в социальных сетях «Клуба рокерского братства».
Примечательно, что в марте 2024 года анонсировалось сразу несколько концертов группы. Известно, что Григорию Василевскому не было еще и 40.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Григория Василевского.