Для многодетных семей Казани выделили 470 земельных участков, расположенных вблизи деревни Яшь Кеч в Высокогорском районе Татарстана. Их распределение планируется начать во второй половине апреля — начале мая. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов Казани № 12.
На получение бесплатных земельных участков для индивидуального строительства жилья могут рассчитывать семьи, имеющие трех и более детей и постоянно проживающие на территории Казани. На данный момент между ними распределяют участки, выделенные ранее.
На сегодняшний день в списки на получение земельного участка включено 18 тысяч 115 многодетных семей Казани. С 2011 года, когда началась реализация программы, такой возможностью воспользовались 7 тысяч 454 семьи.