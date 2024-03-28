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Для многодетных семей Казани выделили 470 земельных участков

Распределение начнется во второй половине апреля — начале мая.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Для многодетных семей Казани выделили 470 земельных участков, расположенных вблизи деревни Яшь Кеч в Высокогорском районе Татарстана. Их распределение планируется начать во второй половине апреля — начале мая. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов Казани № 12.

На получение бесплатных земельных участков для индивидуального строительства жилья могут рассчитывать семьи, имеющие трех и более детей и постоянно проживающие на территории Казани. На данный момент между ними распределяют участки, выделенные ранее.

На сегодняшний день в списки на получение земельного участка включено 18 тысяч 115 многодетных семей Казани. С 2011 года, когда началась реализация программы, такой возможностью воспользовались 7 тысяч 454 семьи.