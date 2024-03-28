Движение трамваев № 6 и 7 приостановят в Нижнем Новгороде в выходные

Движение трамваев № 6 и № 7 будет приостановлено в Нижнем Новгороде с 30 по 31 марта, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.
Ограничения связаны с производством работ по устройству вертикального дренажа и регулировке контактного провода.
«На это время будет обеспечен полный выпуск на компенсирующих маршрутах: автобусном А-89 и троллейбусном № 5», — добавила Сухова.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что расписание электробусных маршрутов Э-11 «Станция метро Пролетарская — улица Плотникова» изменено в Нижнем Новгороде.