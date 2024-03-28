Руководитель Следкома по Иркутской области назвал способ победить нечестных чиновников

«Да и в целом жители не одного и не двух муниципальных образований в области недовольны качеством предоставляемых им муниципальных услуг, состоянием ветхого жилья, в котором они вынуждены проживать. Можно сказать, одинаково плохая ситуация везде. К сожалению, поток жалоб не прекращается, и, соответственно, мы реагируем на них профессиональным образом. Регулярно я подписываю обращение на имя губернатора с просьбой обратить внимание на конкретную ситуацию населенного пункта либо на конкретную ситуацию отдельной семьи, которая обратилась к нам по всевозможным открытым линиям», — отметил Анатолий Ситников.