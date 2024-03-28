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Руководитель Следкома по Иркутской области назвал способ победить нечестных чиновников

Множество обращений жителей в следственные органы связаны с недобросовестным подходом представителей власти.

Источник: IrkutskMedia.ru

Среди обращений жителей Иркутской области в СУ СКР по региону часто речь идет о жалобах на недобросовестный подход местных чиновников. По словам руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области Анатолия Ситникова, это и нижнеудинские проблемы, и регулярно возникающие вопросы в Братске с состоянием жилья, и Ангарск, пишет ИА IrkutskMedia.

«Да и в целом жители не одного и не двух муниципальных образований в области недовольны качеством предоставляемых им муниципальных услуг, состоянием ветхого жилья, в котором они вынуждены проживать. Можно сказать, одинаково плохая ситуация везде. К сожалению, поток жалоб не прекращается, и, соответственно, мы реагируем на них профессиональным образом. Регулярно я подписываю обращение на имя губернатора с просьбой обратить внимание на конкретную ситуацию населенного пункта либо на конкретную ситуацию отдельной семьи, которая обратилась к нам по всевозможным открытым линиям», — отметил Анатолий Ситников.

Он также отметил, что нечестные чиновники побеждаются заявлением в правоохранительные органы, а также системной нетерпимостью и более частыми и придирчивыми проверками.

СК