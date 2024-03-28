Искусственный интеллект помог спасти жизнь жительнице Приморья

Слаженная работа врачей Центра управления госпитализацией пациентов с подозрением на инсульт («УДАР») и применение сервиса на базе искусственного интеллекта (ИИ) от СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) спасли жизнь девушки из Владивостока.
«УДАР» c 2022 года успешно пилотируется в Приморском крае на базе Приморской краевой больницы № 1. Врачи Центра сопровождают пациентов с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения от первого обращения до проведения специфической терапии, используют в своей работе ИИ-сервис «КТ головного мозга» (18+), а также телемедицинские технологии «врач-врач».
В 2023 году девушка 35 лет из Владивостока отдыхала с детьми в санатории в Кировском районе. Во время отпуска у нее неожиданно начала онемевать рука, девушка не придала этому значения, но ближе к вечеру она почувствовала онемение в ноге и затем по всей правой стороне. Фельдшер скорой медицинской помощи заподозрил предынсультное состояние и связался с Центром «УДАР». Совместно было принято решение отправить пациентку не по стандартному маршруту в региональный сосудистый центр, куда нужно было ехать 1,5−2 часа, а в первичное сосудистое отделение, до которого было всего 20 минут. В первичном сосудистом отделении девушке сделали КТ головного мозга. Искусственный интеллект ускорил процесс постановки диагноза и указал на наличие тромба в головном мозге. Пациентке сразу же назначили процедуру по растворению тромба специальными препаратами. Тромболизис проводился в формате телемедицинской консультации с неврологами Центра «УДАР». Пациентке успешно провели лечение, и она в кратчайшие сроки полностью восстановилась.
Специалисты Центра используют ИИ-сервис «КТ головного мозга», разработанный совместно СберМедИИ и Лабораторией искусственного интеллекта Сбербанка. Сервис в автоматическом режиме выравнивает изображения головного мозга, определяет наличие признаков ишемического или геморрагического инсульта на бесконтрастном КТ-исследовании, подсвечивает врачу участки патологии цветным контуром, рассчитывает общий объем пораженных участков и составляет предварительное описание. Сервис существенно экономит время врача на анализе изображений и подготовке заключения. Для качественной оценки ранних изменений при инсульте врачам доступен также инструмент по подсчету балла по международно признанной шкале «ASPECTS». Дополнительный модуль «КТ Ангиография» выделяет основные сосуды головного мозга, помогает определить место закупорки сосуда тромбом на КТ-ангиографии.
Владимир Кох, генеральный директор СберМедИИ:
«Сервис на базе искусственного интеллекта “КТ головного мозга” ускоряет процесс принятия диагностического решения. Для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения каждая минута на счету, чем быстрее врачи приступят к лечению, тем благоприятнее будет исход для пациента. Для нас, как для разработчиков, очень важен результат. Мы счастливы, что внедрение передовых технологий помогает врачам выполнять свою работу еще более эффективно и спасать жизни людей».
Сергей Юрченко, управляющий Приморским отделением Сбербанка:
«Инновационные разработки и технологии индустрии здоровья Сбера сегодня успешно применяются в различных отраслях, в том числе уже зарекомендовали себя и в сфере здравоохранения Приморского края. Современные цифровые решения помогают медицинским работникам в диагностике и лечении пациентов. Мы рады быть причастными к повышению доступности квалифицированной медицинской помощи для жителей региона».
Евгений Шестопалов, министр здравоохранения Приморского края:
«В Приморском здравоохранении продолжается развитие ИИ. На стадии внедрения находятся две системы, использующие искусственный интеллект. Так при помощи ИИ будут просматриваться результаты маммографии и компьютерной томографии на предмет выявления злокачественных новообразований».