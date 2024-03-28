Искусственный интеллект помог спасти жизнь жительнице Приморья

В 2023 году девушка 35 лет из Владивостока отдыхала с детьми в санатории в Кировском районе. Во время отпуска у нее неожиданно начала онемевать рука, девушка не придала этому значения, но ближе к вечеру она почувствовала онемение в ноге и затем по всей правой стороне. Фельдшер скорой медицинской помощи заподозрил предынсультное состояние и связался с Центром «УДАР». Совместно было принято решение отправить пациентку не по стандартному маршруту в региональный сосудистый центр, куда нужно было ехать 1,5−2 часа, а в первичное сосудистое отделение, до которого было всего 20 минут. В первичном сосудистом отделении девушке сделали КТ головного мозга. Искусственный интеллект ускорил процесс постановки диагноза и указал на наличие тромба в головном мозге. Пациентке сразу же назначили процедуру по растворению тромба специальными препаратами. Тромболизис проводился в формате телемедицинской консультации с неврологами Центра «УДАР». Пациентке успешно провели лечение, и она в кратчайшие сроки полностью восстановилась.