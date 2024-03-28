В Красноярске боец СВО увиделся со школьницей, письмо которой его спасало

«Она искренне писала это письмо. Оно было эмоциональным. Когда она его писала, она мне говорила: “Мама, посмотри, мама, прочитай, вот мы его пишем. И через год такое вот событие. Для нас всех это шок просто!”, — рассказала мама школьницы Елена Кирюханцева.