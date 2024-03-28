В Красноярске боец СВО увиделся со школьницей, письмо которой его спасало

О трогательной встрече бойца СВО и красноярской школьницы рассказали в Народном фронте Красноярского края.
Участник СВО из Идринского района Яков Семёнов около года носил с собой письмо девочки из Красноярска. Он получил письмо вместе с гуманитарной помощью от Народного фронта 9 месяцев назад. Среди нужных вещей в посылке были детские письма от учащихся школы № 134.
Боец получил письмо Насти Кирюханцевой. Письмо стало для него настоящим талисманом. Приехав в отпуск, он решил встретиться с девочкой. Ему удалось это сделать. Он неожиданно пришёл к Насте прямо на урок, поблагодарил за послание и подарил большую мягкую игрушку.
«Она искренне писала это письмо. Оно было эмоциональным. Когда она его писала, она мне говорила: “Мама, посмотри, мама, прочитай, вот мы его пишем. И через год такое вот событие. Для нас всех это шок просто!”, — рассказала мама школьницы Елена Кирюханцева.
Встреча с защитником стала большим сюрпризом для всего класса. Настя призналась, что будет и дальше писать письма, чтобы наши бойцы вернулись с победой как можно скорее.
Ранее мы рассказывали о военнослужащем, который вынес 45 раненых бойцов с поля боя на СВО. При этом он сам получил ранение.