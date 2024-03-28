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Красноярка Татьяна Минжуренко получила травму и вылетела с шоу «Выживалити»

Выпуск вышел еще 22 марта.

Источник: МК.RU Красноярск

Редакция «МК в Красноярске» трепетно следила за участием сибирячки.

Жительница Красноярска Татьяна Минжуренко стала известна после того, как приняла участие в шоу «Выжить в Дубае». Она дошла до финала и показала себя, как упорного борца. В итоге она снялась и в новом шоу «Выживалити».

Ее появление в шоу было эффектным — Татьяна спрыгнула с вертолета в воду вниз головой, отлично сгруппировавшись. После она проходила испытания несколько недель.

Однако, в последней серии девушка получила травму, когда забивала гвозди. Она ударила молотком себе по пальцу, но продолжила испытание. Несмотря на упорство, ее соратники проголосовали за уход Татьяны и девушка покинула шоу.

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