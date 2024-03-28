Красноярка Татьяна Минжуренко получила травму и вылетела с шоу «Выживалити»

Редакция «МК в Красноярске» трепетно следила за участием сибирячки.
Жительница Красноярска Татьяна Минжуренко стала известна после того, как приняла участие в шоу «Выжить в Дубае». Она дошла до финала и показала себя, как упорного борца. В итоге она снялась и в новом шоу «Выживалити».
Ее появление в шоу было эффектным — Татьяна спрыгнула с вертолета в воду вниз головой, отлично сгруппировавшись. После она проходила испытания несколько недель.
Однако, в последней серии девушка получила травму, когда забивала гвозди. Она ударила молотком себе по пальцу, но продолжила испытание. Несмотря на упорство, ее соратники проголосовали за уход Татьяны и девушка покинула шоу.