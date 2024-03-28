Свежее кино в Хабаровске: ненормальный и «серая мышь»

Последние дни марта порадуют любителей кино двумя премьерами режиссёров-кинодебютантов, снявших отечественные ленты о нашем недавнем прошлом и настоящем. Также фанаты «Охотников за приведениями» смогут отметить 40-летие франшизы. Любителям вдумчивого кино стоит обязательно сходить на «Я — капитан» Маттео Гарроне. Фильм этот удостоился «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на 80-м Каннском кинофестивале в прошлом году. Об этом и не только в традиционном обзоре новинок в наших кинотеатрах по четвергам от ИА «Хабаровский край сегодня».
«Ненормальный», 12+, продолжительность — 103 мин.
Драмеди, Россия, реж.: Илья Маланин.
На суд зрителя выходит этот режиссёрский дебют в полном метре Ильи Маланина. Фильм «Ненормальный» снимался в Москве, Новороссийске и Шанхае. В Китае он стал первой иностранной картиной, над которой работали в этой стране после завершения пандемии.
— У нас получилась интересная картина, говорящая со зрителем о важном: об отношениях между родителями и детьми, о стремлении к мечте, о силе искусства. Героев ждёт большое и яркое путешествие, мы показываем на экране достоверный и реальный современный Китай, — рассказал Илья Маланин в интервью РБК Life. И так о чём эта основанная на реальных событиях лента? 8-летний Коля не такой как все. Мама мальчика Татьяна уже не верит, что врождённая болезнь отступит, и ребёнок когда-нибудь станет «нормальным». Но её новый знакомый Юрий твёрдо намерен поставить Колю на ноги с помощью своей уникальной системы гимнастики. А когда во время занятий случайно выясняется, что у мальчика талант к музыке, обучение игре на фортепиано становится ещё одним этапом на пути к выздоровлению.
Впереди у Коли — престижный конкурс пианистов в Китае, первое свидание и масса препятствий, преодолеть которые ему помогут целительная сила музыки и отцовской любви.
«Сказки Гофмана», 16+, продолжительность — 98 мин.
Драмеди, Россия, реж.: Тина Баркалая.
Ещё один режиссёрский дебют на экранах страны. Тинатин Баркалая — актриса, сценарист. Её «Сказки Гофмана» — это фильм не про Гофмана. Это лишь название книжки, которую выдаёт главная героиня Надя в библиотеке.
Действие разворачивается на рубеже 90-х и нулевых годов. Неприметная девушка, по сути типичная «серая мышь», Надежда Страхова, как ни странно, замужем. Муж её, Виталик, провинциал, женился на бездетной Надежде ради московской прописки и типовой «хрущёвки» на окраине Москвы. Надежда работает на двух работах, чтобы содержать свою маленькую семью: по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Однажды её жизнь резко меняется. Хозяин очередного пальто оказывается из мира рекламы и кино. Он замечает, что у Надежды очень красивые руки с невероятной пластикой. Это неожиданно меняет жизнь Надежды самым радикальным образом. В её жизни начинаются настоящие сказки.
«Вождь орков», 18+, продолжительность — 94 мин.
Фэнтези, Великобритания, реж.: Стюарт Бреннан.
Люди стремились заключить союз с грозными и агрессивными орками, однако последние предпочитали улаживать отношения силой, считая людей слабыми. Это приводило к наступлению тёмных времён для первых, а также к увеличению числа одичалых вокруг, жаждущих агрессии. Один такой лес пришлось пройти отряду охранников, защищающих особого мага с посланием для короля. Их путь был полон опасностей: битва с одичалыми, столкновения со злом, вплоть до встречи с вождём орков.
«Охотники за привидениями: Леденящий ужас», 12+, продолжительность — 115 мин.
Комедия, США, Канада, реж.: Гил Кинан.
Эта премьера приурочена к 40-летию первых «Охотников за приведениями», которые были сняты в 1984-м. Лента является приквелом к «Охотникам за приведениями. Наследники».
После событий в Оклахоме семья Шпенглеров начинает свою новую жизнь в Нью-Йорке как охотники за привидениями. Обнаружение древнего артефакта высвобождает злую силу. Новые и старые охотники за привидениями должны объединить усилия, чтобы защитить свой дом и спасти мир от второго ледникового периода.
«Материнский инстинкт», 18+, продолжительность — 94 мин.
Триллер, США, реж.: Бенуа Деломм.
1960-е. Жизнь двух соседок Элис и Селин похожа на сказку — идеальные дома, успешные мужья и милые сыновья одного возраста. Но внезапно идиллия превращается в кошмар, а недавняя дружба оборачивается взаимными подозрениями и паранойей. Так начинается смертельно опасная игра, в которой нельзя доверять никому и ничему кроме собственных инстинктов.
«Я — капитан», 18+, продолжительность — 121 мин.
Драма, Италия, Бельгия, Франция, реж.: Маттео Гарроне.
Два подростка из Сенегала решают сбежать из дома и отправиться в Европу за лучшей жизнью. Однако путь к мечте лежит через суровую пустыню и недружелюбное море, где им придётся столкнуться не только с полицией, но и с охотниками за рабами. Им может помочь только чудо.
«(Не)бывшие», 18+, продолжительность — 115 мин.
Драма, Франция, реж.: Стефан Бризе.
Известный актёр Матье и учительница музыки Алис когда-то были влюблены. Теперь ему за пятьдесят, ей за сорок, их отношения остались в прошлом — и каждый давно живёт своей жизнью.
Однако, судьба вновь сводит их: парочка бывших оказывается на одном курорте в мёртвый сезон, где просто идеальные условия для возобновления романа. Но смогут ли ожившие чувства прорваться через целый поток старых проблем и разногласий?
«Уиджи. Потустороннее измерение», 18+, продолжительность — 73 мин.
Ужасы, Аргентина, Новая Зеландия, реж.: Карлос Гоития, Гильермо Локхарт.
Команда блогеров решает провести ритуал в особняке «черной графини». Поклонница всего сверхъестественного, она бесследно исчезла после того, как ей предложили сыграть в игру, которая должна была провести её в другое измерение. Вызывая дух графини, блогеры впускают в мир потусторонние силы. Выживет тот, кто сможет вернуть демонов обратно.
«Отважный Бим и пернатые колокольчики», 6+, продолжительность — 73 мин.
Мультфильм, Бельгия, реж.: Том ван Гестель.
Перед большим праздником колокольчики собираются вместе, чтобы состязаться в ловкости и отваге. Победителей ждёт необыкновенно важная миссия — путешествие в Рим за магическим эликсиром, пробуждающим весну. Удача улыбается Биму и его друзьям. Прежде, чем доставить волшебный трофей, им предстоит схватка с грозной соперницей Авророй и бандой хулиганов.