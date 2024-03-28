Свежее кино в Хабаровске: ненормальный и «серая мышь»

— У нас получилась интересная картина, говорящая со зрителем о важном: об отношениях между родителями и детьми, о стремлении к мечте, о силе искусства. Героев ждёт большое и яркое путешествие, мы показываем на экране достоверный и реальный современный Китай, — рассказал Илья Маланин в интервью РБК Life. И так о чём эта основанная на реальных событиях лента? 8-летний Коля не такой как все. Мама мальчика Татьяна уже не верит, что врождённая болезнь отступит, и ребёнок когда-нибудь станет «нормальным». Но её новый знакомый Юрий твёрдо намерен поставить Колю на ноги с помощью своей уникальной системы гимнастики. А когда во время занятий случайно выясняется, что у мальчика талант к музыке, обучение игре на фортепиано становится ещё одним этапом на пути к выздоровлению.