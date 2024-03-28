Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миллионный долг по алиментам выплатила мать-эскортница из Новосибирска

В Новосибирске с горе-матери взыскали почти миллион рублей долга по алиментам. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

Источник: УФССП РФ по Хабаровскому краю и ЕАО

Из сообщения ведомства следует, что такую сумму сибирячка задолжала малолетней дочери. Известно, что женщина переехала в Новосибирск из Томска. Ребёнка она оставила на своего бывшего супруга.

По данным УФССП, официально мать нигде не работает, однако отцу девочки говорила, что оказывает эскорт-услуги.

В общей сложности сибирячка задолжала дочери 933 тысячи рублей. Когда женщину вызвали в отделение, она заявила, что хочет отучиться на водительские права. Ее предупредили о запретах и ограничениях из-за долга по алиментам.

Мать, чтобы избежать обременений и уголовного наказания, в течение месяца нашла деньги и погасила задолженность в полном объеме. Кроме того, сибирячке назначили 20 часов обязательных работ.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске сотруднице УК не удалось обжаловать срок за падение снега на 9-летнюю девочку. Редакция также писала о том, что в Новосибирске пьяный мужчина избил собутыльника и сломал ему ребро. Читайте также: в Новосибирске шесть концессионных школ не достроят к 1 сентября.

Егор САФРОНОВ.