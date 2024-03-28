Миллионный долг по алиментам выплатила мать-эскортница из Новосибирска

Из сообщения ведомства следует, что такую сумму сибирячка задолжала малолетней дочери. Известно, что женщина переехала в Новосибирск из Томска. Ребёнка она оставила на своего бывшего супруга.
По данным УФССП, официально мать нигде не работает, однако отцу девочки говорила, что оказывает эскорт-услуги.
Мать, чтобы избежать обременений и уголовного наказания, в течение месяца нашла деньги и погасила задолженность в полном объеме. Кроме того, сибирячке назначили 20 часов обязательных работ.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске сотруднице УК не удалось обжаловать срок за падение снега на 9-летнюю девочку. Редакция также писала о том, что в Новосибирске пьяный мужчина избил собутыльника и сломал ему ребро. Читайте также: в Новосибирске шесть концессионных школ не достроят к 1 сентября.
Егор САФРОНОВ.