Миллионный долг по алиментам выплатила мать-эскортница из Новосибирска

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске сотруднице УК не удалось обжаловать срок за падение снега на 9-летнюю девочку. Редакция также писала о том, что в Новосибирске пьяный мужчина избил собутыльника и сломал ему ребро. Читайте также: в Новосибирске шесть концессионных школ не достроят к 1 сентября.