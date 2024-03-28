Какая стоимость электроэнергии в Иркутске?

Такие цены были установлены приказом Службы по тарифам Иркутской области № 79−624-спр от 29.11.2022 года и продлены на первое полугодие 2024 года приказом № 79−402-спр от 04.12.2023 года. Этим же приказом с 1 июля 2024 года тарифы повышались до 1,58 рублей для городского населения и до 1,1 рублей для сельского.