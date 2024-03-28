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Какая стоимость электроэнергии в Иркутске?

Тарифы на электроэнергию в регионе — самые низкие в России, рассказываем о том, какая стоимость электроэнергии в Иркутске.

Источник: РИА "Новости"

Какая стоимость электроэнергии в Иркутске? Тарифы на электроэнергию в Иркутской области — самые низкие в России, стоимость одного киловатт-часа:

1,42 рубля для городского населения,

0,994 рубля для сельского.

Такие цены были установлены приказом Службы по тарифам Иркутской области № 79−624-спр от 29.11.2022 года и продлены на первое полугодие 2024 года приказом № 79−402-спр от 04.12.2023 года. Этим же приказом с 1 июля 2024 года тарифы повышались до 1,58 рублей для городского населения и до 1,1 рублей для сельского.

Однако 31 января 2024 года ФАС России отменила последний приказ региональной Службы по тарифам в той части, которая касается установления новых цен на электроэнергию с 1 июля 2024 года.

ФАС постановила, что до 1 мая правительство региона должно принять решение о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию в Иркутской области, которые будут действовать с 1 июля. Пока такое решение не принято, стоимость электроэнергии в Иркутске и регионе продолжает оставаться самой низкой в стране.

ЖКХ