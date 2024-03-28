В Воронежской области из-за паводка перекрыли движение по наплавному мосту через Дон

Перекрыто движение по наплавному мосту на автомобильной дороге Воронеж — Малышево — Гремячье. Ограничение действует с 10:00 четверга, 28 марта, сообщили в пресс-службе областного правительства.
— В связи с поднятием уровня воды в реке Дон перекрыто движение для всех видов автотранспорта по наплавному мосту через реку на км 17+498 автомобильной дороги Воронеж — Малышево — Гремячье Хохольского муниципального района. Министерство дорожной деятельности просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к данной ситуации и своевременно выбирать пути объезда, — говорится в сообщении.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в регионе из-за повышения уровня воды в реках оказались затоплены пять автомобильных мостов. Угроз затопления домов и приусадебных участков нет.
Кроме того, экотропа «Малая Черепахинская» в Воронежском природном биосферном заповеднике имени Пескова временно закрыта для посещения из-за затопления.