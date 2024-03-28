В Воронежской области из-за паводка перекрыли движение по наплавному мосту через Дон

— В связи с поднятием уровня воды в реке Дон перекрыто движение для всех видов автотранспорта по наплавному мосту через реку на км 17+498 автомобильной дороги Воронеж — Малышево — Гремячье Хохольского муниципального района. Министерство дорожной деятельности просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к данной ситуации и своевременно выбирать пути объезда, — говорится в сообщении.