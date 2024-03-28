В Анапе создан резервный запас питьевой воды

Строительство дополнительного резервуара чистой воды объемом 8 тыс. кубометров и насосной станции по ул. Аэродромной завершили спустя более 30 лет. Таким образом, вместе с существующими тремя резервуарами общий запас чистой воды в Анапе составляет 19 тыс. кубометров. Накопительные емкости готовы компенсировать подачу питьевой воды при неравномерности потребления в течение суток, а также обеспечить аварийный запас на случай отказа насосного оборудования или водозаборного узла.
«Летом сети Анапы работают в режиме повышенной нагрузки, поэтому строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения будет продолжаться и дальше», — подчеркнул Василий Швец.
Он добавил, что в настоящий момент при поддержке губернатора региона активно идет строительство напорного канализационного коллектора очищенных сточных вод от очистных сооружений до камеры гашения на Высоком берегу. Впереди строительство коллектора в Сукко и реконструкция очистных в Анапе.
Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров обратил внимание на необходимость подвоза питьевой воды в период предстоящего отключения в связи с вводом в эксплуатацию участка водовода Ду-1200 мм, который запланирован на 28 и 29 марта. Также на этот период будет увеличен запас бутилированной воды в сетевых магазинах.