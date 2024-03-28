В Анапе создан резервный запас питьевой воды

Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров обратил внимание на необходимость подвоза питьевой воды в период предстоящего отключения в связи с вводом в эксплуатацию участка водовода Ду-1200 мм, который запланирован на 28 и 29 марта. Также на этот период будет увеличен запас бутилированной воды в сетевых магазинах.