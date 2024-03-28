Автобочка против дождя: на Луговой воду откачивают с помощью автоцистерны

Во Владивостоке выпало 8,6 мм осадков. Традиционно подтопило площадь Луговую, рядом с автобусной остановкой. Сейчас там работает бригада рабочих муниципального предприятия «Содержание городских территорий», сообщает ИА PrimaMedia. С помощью автоцистерны они откачивают воду и увозят ее в неизвестном направлении.
Как сообщила городская администрация, специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» откачивают воду и ведут расчистку ливневых лотков от забившегося мусора.
«Вода сама-то не уходит, вот и откачиваем. Вообще в планах тут перекладывать [ливневую канализацию], трубу новую прокладывать. Эта труба должна в коллектор общий “врезаться”, но люк где-то “похоронен”, его найти не могут с самой осени», — сообщил рабочий.
Ситуация на дороге серьезно не поменялась… При наблюдении за потопом кажется, что эта работа больше напоминает сизифов труд — вода все равно прибывает на площадь быстрее, чем ее откачивают. Но стойкие работники городских служб не сдаются и трудятся, чтобы обеспечить бесперебойный проезд транспорта.
Машины стараются объезжать наиболее затопленный участок дороги. Из-за чего в районе Луговой начинают скапливаться машина и образовывается пробка.
По данным на 16:00, во Владивостоке выпало 8,6 мм осадков. Синоптики краевого центра сообщают, что сегодня вечером вероятность дождя сохраняется.