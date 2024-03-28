Автобочка против дождя: на Луговой воду откачивают с помощью автоцистерны

Ситуация на дороге серьезно не поменялась… При наблюдении за потопом кажется, что эта работа больше напоминает сизифов труд — вода все равно прибывает на площадь быстрее, чем ее откачивают. Но стойкие работники городских служб не сдаются и трудятся, чтобы обеспечить бесперебойный проезд транспорта.