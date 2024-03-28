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Сколько стоят похороны в Краснодаре — мэрия утвердила тарифы на ритуальные услуги

Цены определены для муниципального предприятия.

Источник: KrasnodarMedia.su

В Краснодаре власти утвердили тарифы на ритуальные услуги, которые оказывает муниципальное предприятие. В постановлении, опубликованном на сайте мэрии, определена стоимость погребения, эксгумации, гробов и прочего, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Тарифы МУПа ниже, чем цены, которые предлагают частные компании, занимающиеся организацией похорон.

Сколько стоят ритуальные услуги МУП:

  • изготовление гроба — от 5 767 до 8 419 ₽,
  • изготовление и запайка оцинкованного футляра — 15 923 — 24 245 ₽,
  • изготовление креста — 2 773 — 4 179 ₽․
  • траурный венок — от 774 до 14 154 ₽․,
  • демонтаж памятника — от 4 949 до 12 825 ₽,
  • эксгумация останков после захоронения — от 9 062 до 13 924 ₽,
  • рытье могилы от 2 167 до 13 281 ₽,
  • перевозка тела на кладбище по городу — от 6 971 ₽,
  • перевозка тела на кладбище за пределы города — 5 005 ₽/ час,
  • траурный зал — 8 523 ₽