Сколько стоят похороны в Краснодаре — мэрия утвердила тарифы на ритуальные услуги

В Краснодаре власти утвердили тарифы на ритуальные услуги, которые оказывает муниципальное предприятие. В постановлении, опубликованном на сайте мэрии, определена стоимость погребения, эксгумации, гробов и прочего, сообщает ИА KrasnodarMedia.