Снос школы не стал внезапным случайным решением — мэрия Омска

Однако власти пояснили, что решение, казалось бы, внезапное, таковым на самом деле не является и не стало случайной новостью в ходе работ.
Об этом в мэрии города Омска заявили в четверг, 28 марта 2024 года на пресс-конференции, посвященной вопросу демонтажа объекта.
Подрядчик пояснил, в рамках дальнейшего ремонта образовательного объекта подрядчик ждал экспертизы, по результатам которой и выявлены дефекты. В итоге стену стали разбирать в силу негодности кладки к дальнейшей эксплуатации.
Омичей также встревожило, что школу могли сдать со скрытой проблемой в виде хрупкой стены и пустить в здание детей. Однако власти пояснили, что эту часть объекта так или иначе ждала экспертиза, как следствие, демонтаж.
Ранее «СуперОмск» сообщал дальнейшие планы мэрии и подрядчика: кладку и перекрытия заменят на новые, то есть практически заново отстроят объект. Работы продолжатся и в 2025 году.