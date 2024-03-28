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Снос школы не стал внезапным случайным решением — мэрия Омска

Снос здания школы № 88 на улице 3-я Транспортная для омичей стал полной неожиданностью, поскольку ремонт шел уже около года.

Однако власти пояснили, что решение, казалось бы, внезапное, таковым на самом деле не является и не стало случайной новостью в ходе работ.

Об этом в мэрии города Омска заявили в четверг, 28 марта 2024 года на пресс-конференции, посвященной вопросу демонтажа объекта.

Подрядчик пояснил, в рамках дальнейшего ремонта образовательного объекта подрядчик ждал экспертизы, по результатам которой и выявлены дефекты. В итоге стену стали разбирать в силу негодности кладки к дальнейшей эксплуатации.

Омичей также встревожило, что школу могли сдать со скрытой проблемой в виде хрупкой стены и пустить в здание детей. Однако власти пояснили, что эту часть объекта так или иначе ждала экспертиза, как следствие, демонтаж.

Ранее «СуперОмск» сообщал дальнейшие планы мэрии и подрядчика: кладку и перекрытия заменят на новые, то есть практически заново отстроят объект. Работы продолжатся и в 2025 году.

строительство