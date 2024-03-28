Где купить саженцы, семена и рассаду в Волгограде в 2024 году: адреса дачных ярмарок

Большие дачные ярмарки в Волгограде будут работать весной 2024 года в Тракторозаводском, Советском и на границе Кировского и Советского районов. Купить посадочный материал владельцы собственных участков смогут также на Центральном рынке и на Народной ярмарке на улице Исторической, где открылись специализированные площадки.