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Где купить саженцы, семена и рассаду в Волгограде в 2024 году: адреса дачных ярмарок

Волгоградцы могут купить семена, саженцы и рассаду на десятке дачных ярмарок.

Источник: Комсомольская правда

С приходом тепла в Волгограде начали готовить к открытию специализированные ярмарки и площадки, где дачники и садоводы могут купить саженцы, семена и рассаду для своей фазенды. Адреса дачных ярмарок 204 в Волгограде, сообщили в мэрии.

— Торговля осуществляется во всех районах города, объекты будут открываться по мере готовности, — рассказали в горадминистрации.

Большие дачные ярмарки в Волгограде будут работать весной 2024 года в Тракторозаводском, Советском и на границе Кировского и Советского районов. Купить посадочный материал владельцы собственных участков смогут также на Центральном рынке и на Народной ярмарке на улице Исторической, где открылись специализированные площадки.

Где купить саженцы, семена и рассаду на дачных ярмарках в Волгограде в 2024 году

— пл. Дзержинского в Тракторозаводском районе;

— ул. Григория Засекина (у дороги к поселку Горная Поляна) на границе Кировского и Советского районов;

— пр. Университетский (остановка «Зеленое кольцо») в Советском районе;

— Центральный рынок;

— Народная ярмарка в Дзержинском районе;

— ул. Менделеева, 100 в Краснооктябрьском районе;

— ул. Комитетская, 58 в Ворошиловском районе;

— ул. Котлубанская, 100 г в Ворошиловском районе;

— ул. Ардатовская, 16 в Ворошиловском районе;

— пр. Героев Сталинграда, 8 и 49 в Красноармейском районе;

— ул. Пролетарская, 45а в Красноармейском районе.

сельское хозяйство
торговля