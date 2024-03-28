Где купить саженцы, семена и рассаду в Волгограде в 2024 году: адреса дачных ярмарок

С приходом тепла в Волгограде начали готовить к открытию специализированные ярмарки и площадки, где дачники и садоводы могут купить саженцы, семена и рассаду для своей фазенды. Адреса дачных ярмарок 204 в Волгограде, сообщили в мэрии.
— Торговля осуществляется во всех районах города, объекты будут открываться по мере готовности, — рассказали в горадминистрации.
Большие дачные ярмарки в Волгограде будут работать весной 2024 года в Тракторозаводском, Советском и на границе Кировского и Советского районов. Купить посадочный материал владельцы собственных участков смогут также на Центральном рынке и на Народной ярмарке на улице Исторической, где открылись специализированные площадки.
Где купить саженцы, семена и рассаду на дачных ярмарках в Волгограде в 2024 году
— пл. Дзержинского в Тракторозаводском районе;
— ул. Григория Засекина (у дороги к поселку Горная Поляна) на границе Кировского и Советского районов;
— пр. Университетский (остановка «Зеленое кольцо») в Советском районе;
— Центральный рынок;
— Народная ярмарка в Дзержинском районе;
— ул. Менделеева, 100 в Краснооктябрьском районе;
— ул. Комитетская, 58 в Ворошиловском районе;
— ул. Котлубанская, 100 г в Ворошиловском районе;
— ул. Ардатовская, 16 в Ворошиловском районе;
— пр. Героев Сталинграда, 8 и 49 в Красноармейском районе;
— ул. Пролетарская, 45а в Красноармейском районе.