Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на весенне-летнее расписание

Аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова переходит на весенне-летнее расписание, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе воздушной гавани.
Оно будет действовать с 31 марта до 26 октября.
В этот период нижегородцам и гостям города для вылета будут доступны 28 направлений полетов, двадцать из которых — внутрироссийские и восемь — международные. Среди указанных направлений заявлены как регулярные, так и чартерные рейсы в рамках пакетных туров. Перевозки в весенне-летний период будут осуществлять 16 авиакомпаний.
Среди новинок сезона — открытие рейсов в Баку (авиакомпания «ИрАэро») и Тюмень (авиакомпания Red Wings). Старт полетов по обоим направлениям запланирован с начала апреля. В весенне-летнем сезоне возобновляют прямое авиасообщение: с Норильском — авиакомпания Nordstar, с Уфой — авиакомпания «Икар» (совместно с авиакомпанией «Северный ветер»), со Стамбулом — авиакомпания Red Wings.
Традиционными в расписании внутрироссийских направлений останутся рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Межрегиональные маршруты будут представлены рейсами в Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Томск, Тюмень, Уфу и Челябинск. Международные рейсы будут выполняться в Анталью, Баку, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Шарм-эль-Шэйх, Хургаду.
Возможность полета по популярным российским курортным направлениям из Нижнего Новгорода в Сочи будет представлена одновременно сразу у трех авиакомпаний. А в Анталью пассажиры смогут отправиться не только в рамках пакетных туров, но и прямыми регулярными рейсами авиакомпании Аэрофлот.