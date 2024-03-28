Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на весенне-летнее расписание

В этот период нижегородцам и гостям города для вылета будут доступны 28 направлений полетов, двадцать из которых — внутрироссийские и восемь — международные. Среди указанных направлений заявлены как регулярные, так и чартерные рейсы в рамках пакетных туров. Перевозки в весенне-летний период будут осуществлять 16 авиакомпаний.